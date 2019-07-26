المفوضية الأوروبية لـ جونسون: اتفاق الانسحاب الحالي هو الوحيد الممكن

أبلغت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة في نوفمبر هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.

وأضافت المتحدثة مينا أندريفا على "تويتر" أن يونكر قال لجونسون خلال مكالمة هاتفية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس أية أفكار تقدمها بريطانيا، بشرط أن تكون متماشية مع اتفاق الانسحاب.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث "BMG Research" بتكليف من صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن أغلبية سكان المملكة المتحدة لا يدعمون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. غير مؤمنين بإمكانية التوفيق بين الشروط الجديدة لبريكسيت قبل 31 أكتوبر، فإن البريطانيين يفضلون إلغاءها أو إجراء استفتاء آخر.