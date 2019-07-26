عاجل.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن القلعة البيضاء

أعلن أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتهاء مهمته التدريبية داخل النادي الأبيض.

وكتب مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس ادارة نادي الزمالك وللجهاز الفني السابق والحالي والشكر والتقديرللاعبين ولجماهير الزمالك العظيمة وبالتوفيق لنادينا الحبيب والقادم افضل باذن الله".

وقد غاب مجاهد عن تدريب الفريق اليوم بعد استقراره على تقديم استقالته من العمل بالجهاز الفني لفريق الزمالك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.