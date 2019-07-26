بالأرقام.. ماذا قدم محمد عبد الشافي في 5 سنوات بالسعودية قبل عودته للزمالك؟





حصل نادي الزمالك رسميًا علي توقيع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي، ولاعب الفريق السابق، لمدة 3 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي السعودي.





وكان عبد الشافي لعب ضمن صفوف الزمالك خلال الفترة من 2009 وحتي 2014، وخاض معه 158 مباراة، وسجل 10 أهداف، وحصل على 3 بطولات (1 دوري – 2 كأس مصر)، بعدها رحل إلي الأهلي السعودي على سبيل الإعارة في أكتوبر 2014 قبل شرائه نهائيًا بعدما أثبت جدارته، وتخللت فترة احترافه بالأهلي إعارته لصفوف نادي الفتح عام 2018.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه محمد عبد الشافي في الدوري السعودي قبل عودته للزمالك:-





- الأهلي:





خاض "عبد الشافي" 113 مباراة مع نادي أهلي جدة السعودي، بواقع 9930 دقيقة لعب، ولم يسجل أي أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على 5 إنذارات.





لعب "عبد الشافي" 74 مباراة مع الفريق الأهلاوي بالدوري السعودي للمحترفين وصنع 8 أهداف، بينما خاض 20 مباراة في دوري أبطال آسيا (1719 دقيقة لعب) وصنع هدفين فقط.





وشارك في 11 مباراة مع الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (1005 دقيقة)، كما شارك في 7 مباريات بكأس ولي العهد (630 دقيقة لعب)، ومباراة وحيدة في كأس السوبر السعودي (120 دقيقة لعب).





حقق لقب بطولة كأس ولي العهد مع الأهلي موسم 2014-2015، ولقب الدوري السعودي 2015-2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس السوبر السعودي في نفس العام، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب مصري قبله.





- الفتح:





خاض محمد عبد الشافي فترة اعارة ضمن صفوف فريق الفتح السعودي عام 2018، وشارك معه في 10 مباريات (877 دقيقة لعب)، صنع 3 أهداف، وحصل على إنذارين، ولم يسجل أي أهداف.





لعب 9 مباريات مع الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، بينما خاض مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.