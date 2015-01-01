بريطانيا تكلف سفنها الحربية بحراسة ناقلاتها بمضيق هرمز
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:48 م
وكالات
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كلفت بريطانيا البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع علمها في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الدفاع إن البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورهم بشكل كاف.
وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".
وأضاف: "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".
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