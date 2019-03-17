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سعر الجنيه الاسترليني في مصر خلال تعاملات اليوم

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:38 م
سعر الجنيه الاسترليني في مصر خلال تعاملات اليوم
سعر الجنيه الاسترليني في مصر
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الفجر الاقتصادي
 
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خيم الاستقرار على تعاملات الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية، اليوم الخميس 25-7-2019، وجاء متوسط سعر الجنيه الاسترلينى امام الجنيه المصرى مسجلاً 21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.


وطبقًا لموقع الدولار لايف وباعتبار الجنيه الاسترليني من أبرز أسعار العملات في البنوك المصرية جاءت التحديثات الأخيرة كالتالي: 

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى 
21٫15 جنيها للشراء
21٫32 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21 جنيها للشراء
21.51 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.01 جنيها للشراء
18. 21 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.05 جنيها للشراء
21.20 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.09 جنيها للشراء
21.28 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.01 جنيها للشراء
21.18 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع
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