باحثة: مصر تمتلك 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:30 م
كساب أحمد
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قالت الدكتورة منال متولي، الباحثة في مجال البترول، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوفود المشاركة في منتدى غاز المتوسط، يأتي في إطار حرص مصر على أن تتحول، لمركز إقليمي لصناعة الغاز في الشرق المتوسط.
وتابعت "متولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن منتدى شرق المتوسط سيحقق الكثير من الأهداف في المستقبل، منها: اعداد سوق مشترك للغاز لدول شرق المتوسط، والمحافظة على السعر التنافسي للغاز، وتحسين العلاقات بين الدول المشاركة فيه، بسبب وجود مصالح مشتركة.
ولفتت إلى أن متوسط الاحتياطي من الغاز الطبيعي في مصر يقدر بـ200 تريليون قدم كعب، وحجم الاحتياطي في حقل ظهر بمفرده يقدر بـ 30 ترليون قدم كعب، مشيرة إلى أن حجم انتاج مصر من الغاز، ارتفع خلال السنوات الأخيرة لـ6.9 مليار قدم يوميًا.
وتابعت "متولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن منتدى شرق المتوسط سيحقق الكثير من الأهداف في المستقبل، منها: اعداد سوق مشترك للغاز لدول شرق المتوسط، والمحافظة على السعر التنافسي للغاز، وتحسين العلاقات بين الدول المشاركة فيه، بسبب وجود مصالح مشتركة.
ولفتت إلى أن متوسط الاحتياطي من الغاز الطبيعي في مصر يقدر بـ200 تريليون قدم كعب، وحجم الاحتياطي في حقل ظهر بمفرده يقدر بـ 30 ترليون قدم كعب، مشيرة إلى أن حجم انتاج مصر من الغاز، ارتفع خلال السنوات الأخيرة لـ6.9 مليار قدم يوميًا.
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