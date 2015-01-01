أسامة كمال: منتدى غاز الشرق المتوسط ضربة معلم

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن عقد منتدى غاز شرق المتوسط ضربة معلم من مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اجتماعه مع الوفود المشاركة في المنتدى على ضرورة تعزيز التعاون فيما بينهم.



وثمن "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، تأهل منتخب كرة اليد إلى المربع الذهبي بالمونديال، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يؤدون بروح قتالية، مضيفًا: "منتخب اليد رفع راس مصر.. والمجهود باين على اللاعبين"، واصافًا اللاعبين بالشباب المشرف.



هذا وقد كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدلفتاح السيسي برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.



وقال "راضي"، خلال تصريحات صحفية، إن الاجتماع كان فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، حيث يعد المنتدى آلية لترسيخ التعاون بين الدول في مجال اكتشافات الغاز، لافتًا إلى أن الرئيس التقى أيضًا بوزير الطاقة الأمريكي وتباحثا سبل تعزيز التعاوان بين البلدين.



وفي سياق متصل، أوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي التقى اليوم بوزير الخارجية الأثيوبي، والذي حمل رسالة من من رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد إلى الرئيس المصري تضمنت الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون مع مصر.

