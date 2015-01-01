عمرو عبدالحميد ناعيًا "الفيشاوي": خسر معركته مع السرطان.. وجمهوره سيظل محتفظا بأعماله

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قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، خالص التعازي في وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث ذكر أن مسيرة الفنان الراحل حافلة بالأعمال الفنية القديرة سواء كانت مسلسلات أو أفلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".



وأضاف "عبد الحميد": "خبر حزين رحل عن عالمنا فاروق الفيشاوي، هاجمه المرض الخبيث منذ بعضه أشهر، خاصة في شهر اكتوبر الماضي في مهرجان الإسكندرية، وأعلن إصابته بالسرطان وأنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادي".



وأشار الإعلامي، إلى أن الراحل للأسف الشديد خسر في هذه المعركة مع السرطان، لكن جمهوره سيظل محتفظًا له بالأعمال الفنية الرائعة التي ستبقى رائعة له.



وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

