عمرو عبدالحميد ناعيًا "الفيشاوي": خسر معركته مع السرطان.. وجمهوره سيظل محتفظا بأعماله
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:08 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، خالص التعازي في وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث ذكر أن مسيرة الفنان الراحل حافلة بالأعمال الفنية القديرة سواء كانت مسلسلات أو أفلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".
وأضاف "عبد الحميد": "خبر حزين رحل عن عالمنا فاروق الفيشاوي، هاجمه المرض الخبيث منذ بعضه أشهر، خاصة في شهر اكتوبر الماضي في مهرجان الإسكندرية، وأعلن إصابته بالسرطان وأنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادي".
وأشار الإعلامي، إلى أن الراحل للأسف الشديد خسر في هذه المعركة مع السرطان، لكن جمهوره سيظل محتفظًا له بالأعمال الفنية الرائعة التي ستبقى رائعة له.
وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.
وأضاف "عبد الحميد": "خبر حزين رحل عن عالمنا فاروق الفيشاوي، هاجمه المرض الخبيث منذ بعضه أشهر، خاصة في شهر اكتوبر الماضي في مهرجان الإسكندرية، وأعلن إصابته بالسرطان وأنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادي".
وأشار الإعلامي، إلى أن الراحل للأسف الشديد خسر في هذه المعركة مع السرطان، لكن جمهوره سيظل محتفظًا له بالأعمال الفنية الرائعة التي ستبقى رائعة له.
وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.
Advertisements
المزيد عن: توك شو الإعلامي عمرو عبد الحميد اخبار مصر
- عرفناك بطلًا.. كيف دعم المشاهير فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان؟
- آخرهم "شريف مدكور".. مشاهير أصابتهم لعنة "السرطان"
- سر إعلان فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان (فيديو)
- وصول رشوان توفيق لحضور جنازة فاروق الفيشاوي (صور)
- آسر ياسين يشارك في تشييع جثمان فاروق الفيشاوي
- عماد رشاد ورجاء الجدواي يصلان جنازة فاروق الفيشاوي (صور)
- لطيفة تنعى فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة
- هكذا نعى مصطفى قمر الراحل فاروق الفيشاوي
- سامح الصريطي يتحدث عن ذكرياته في الجامعة مع فاروق الفيشاوي
- سعد لمجرد ينعى فاروق الفيشاوي