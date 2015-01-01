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خاص.. إيقاف نجم الزمالك بعد أزمة مباراة الإسماعيلي

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:05 م
خاص.. إيقاف نجم الزمالك بعد أزمة مباراة الإسماعيلي
الزمالك
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هاني عصام
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إيقاف حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي بالأمس ببطولة الدوري.

 

وكان حازم قد جمع متعلقاته لترك المعسكر بعد إعلان التشكيل وعلمه بالجلوس على دكة البدلاء بسبب رغبته في المشاركة أساسيًا وهو ما دفع الجهاز الفني لإخراجه من قائمة الـ18 وضم محمد عنتر بدلًا منه.

 

وحاول حازم إمام تدارك الخطأ وحضر اللقاء من مقصورة ملعب بتروسبورت في محاولة منه لتصحيح الصورة والهروب من العقوبات.

 

وما زاد من غضب جهاز الزمالك ما حدث من جانب اللاعب في مباراة الجونة بعدما كان خالد جلال ينوي الدفع به في التشكيلة الأساسية لكن اللاعب توجه إليه قبل إعلان التشكيل بنصف ساعة وأكد له أن درجة حرارته عالية ولا يمكن له المشاركة مع الفريق.

 

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 بالأمس ليضمن احتلال المركز الثاني بعد ضياع بطولة الدوري بشكل رسمي لمصلحة الأهلي.

 

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