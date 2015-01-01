أبوالعلا: مصر أصبحت عنصر مؤثر في توفير احتياجات أوروبا من الغاز
الخميس 25/يوليه/2019 - 08:55 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أهمية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود المشاركة في منتدى غاز الشرق الأوسط، حيث أوضح أن الاجتماع الاول تم عقده في منتصف يناير الماضي، والذي صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى.
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن اللافت للنظر في هذا الاجتماع هو مشاركة وزير الطاقة الأمريكي والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لشون الطاقة والمناخ، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت عنصر أساسي ومؤثر لتوفير احتياجات أوروبا من غاز شرق المتوسط بما تملكه من بنية تحتية ومناخ اقتصادي مناسب.
وأشار أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إلى أن من هنا يأتي اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي بادر بتوقيع اتفاق شراكة مع مصر في إبريل 2018، كما يأتي الاهتمام الامريكي كون شركات البترول العالمية الكبرى التي حققت أهم الاكتشافات في البحر المتوسط أمريكية وأنها أيضًا المساهم الاكبر في محطتي الإسالة في أدكو ودمياط.
وتابع: "سبب الاهتمام بمصر، أنه كان هناك عائق أمام شركات البترول العالمية التي حققت الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط حيث لم تكن هناك فرصة لتصدير الغاز بعد فشل بعد المفاوضات مع الشركات الإسرائيلية التي وقعت مع قبرص لإنشاء مصنع لإسالة الغاز، حيث تعذر مد خطوط انابيب والمحطات الأرضية".
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن اللافت للنظر في هذا الاجتماع هو مشاركة وزير الطاقة الأمريكي والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لشون الطاقة والمناخ، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت عنصر أساسي ومؤثر لتوفير احتياجات أوروبا من غاز شرق المتوسط بما تملكه من بنية تحتية ومناخ اقتصادي مناسب.
وأشار أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إلى أن من هنا يأتي اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي بادر بتوقيع اتفاق شراكة مع مصر في إبريل 2018، كما يأتي الاهتمام الامريكي كون شركات البترول العالمية الكبرى التي حققت أهم الاكتشافات في البحر المتوسط أمريكية وأنها أيضًا المساهم الاكبر في محطتي الإسالة في أدكو ودمياط.
وتابع: "سبب الاهتمام بمصر، أنه كان هناك عائق أمام شركات البترول العالمية التي حققت الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط حيث لم تكن هناك فرصة لتصدير الغاز بعد فشل بعد المفاوضات مع الشركات الإسرائيلية التي وقعت مع قبرص لإنشاء مصنع لإسالة الغاز، حيث تعذر مد خطوط انابيب والمحطات الأرضية".
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