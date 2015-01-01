احتراق سيارة إسعاف داخل حديقة مؤسسة تربية البنات فى المنصورة





اندلع حريق في إحدى سيارات الإسعاف القديمه المتهالكة، في أثناء تواجدها داخل حديقة مؤسسة تربية البنات بالمنصورة ونتج عنها حالة ذعر بين القاطنين بالمؤسسة ولكن لم تنجم عن اى اصابات.تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائى بالدقهلية يفيد باندلاع حريق في إحدى سيارات الإسعاف القديمه المتهالكه داخل مؤسسة تربية البنات بالمنصورة وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق لم ينجم أي خسائر في الأرواح وسلامة جميع من بالمؤسسة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتتولى النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.