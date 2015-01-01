الأهلي السعودي يستعد للتعاقد مع ليما

أبدت إدارة النادي الأهلي السعودي، رغبتها في التوقيع مع لوكاس ليما صانع ألعاب بالميراس البرازيلي وذلك من أجل تدعيم صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى الإدارة الأهلاوية منذ بداية سوق الانتقالات للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز في مركز صانع الألعاب وذلك بعد التعاقد مع الثنائي الأجنبي الآخر دانييل أليكسيتش الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط أيضاً، بالإضافة إلى المحور البوسني إلفيس ساريتش.





وقال موقع “o globo” البرازيلي، أن نادي بالميراس تلقى عرضاً من الأهلي السعودي خلال الأسابيع الماضية من أجل لاعبه التعاقد مع لوكاس ليما.





وأكد الموقع البرازيلي أن الأهلي عازم على التعاقد مع ليما من بالميراس والإدارة الأهلاوية أبدت نيتها في دفع مبلغ 8 مليون يورو أي (35 مليون دولار) وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب.





وأوضح التقرير أن ليما تلقى خلال الشهر الماضي عرضاً من فنربخشة التركي والمهتم أيضاً بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.