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ترامب: ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:20 م
ترامب: ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية
دونالد ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إننا في الولايات لمتحدة طورنا طائراتنا بشكل غير مسبوق ونتمنى ألا نضطر لاستخدامها.

وأضاف في كلمة، بمناسبة تنصيب وزير دفاع جديد لأمريكا، أنه ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية.

وأوضح أن مواقع داعش في سوريا والعراق تم تدميرها بالكامل بفضل قواتنا العسكرية وحلفائنا.

فيما قال نائب الرئيس الأمريكي إن الكونجرس سيصوت على ميزانية للجيش ستسمح بتطوير قواتنا.
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