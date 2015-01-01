'الصحفيين العرب' يرحب بإطلاق سراح رئيس 'اتحاد السودانيين'
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:20 م
ميسون أبو الحسن
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رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب، بقرار إخلاء السبيل للزميل الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، من قِبل المجلس العسكري الحاكم في السودان، والذي تم اعتقاله في وقت سابق، وتم إخلاء السبيل، مؤكدًا أنه بوطنيته الصادقة وولائه وحبه للسودان الشقيق.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه يرحب بالتعاون الكامل فيما بين المجلس العسكري واتحاد الصحفيين السودانيين، بما يحقق مصلحة الزملاء الصحفيين والسودان الشقيق.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه يرحب بالتعاون الكامل فيما بين المجلس العسكري واتحاد الصحفيين السودانيين، بما يحقق مصلحة الزملاء الصحفيين والسودان الشقيق.
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