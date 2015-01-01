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لطيفة تنعى فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:19 م
لطيفة تنعى فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة
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الفجر الفني
 
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نعت الفنانة لطيفة التونسية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 


ونشرت لطيفة صورة للراحل فاروق الفيشاوي عبر انستجرام وعلقت عليها قائلة: "فيه ناس لما بيمشوا بياخدوا معاهم حتة من روحك .. من ذكرياتك وتاريخك .. رحيل فاروق الفيشاوي مش مجرد رحيل صديق او زميل عمل .. هو رحيل جزء كبير من الفن المصري وذكرياته الحلوة .. مع السلامة يا فاروق.. ادعو له معايا بالرحمة والمغفرة" . 


ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر يناهز  ٦٧ عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا لنا مسيرة فنية حافلة بالإنجازات.


وشيعت جنازته اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.  

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