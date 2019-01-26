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الجيش الإسرائيلي يعلن تحصين مواقع قواته والمعدات عند الحدود الشمالية

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:17 م
الجيش الإسرائيلي يعلن تحصين مواقع قواته والمعدات عند الحدود الشمالية
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وكالات
 
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ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتحصين مواقع قواته والمعدات والطرقات الجانبية عند الحدود الشمالية، حيث يشرع في اتخاذ تدابير وقائية جديدة لحماية الجنود والمعدات في حالات الطوارئ.

وأفادت القناة العبرية أن الجيش بدأ بتحصين طريقا جانبيا قرب جبل الشيخ، من أجل الإخلاء الآمن والسريع للمتواجدين هناك، وبأن تلك التدابير جاءت بعد إطلاق صاروخ من سوريا على جبل الشيخ قبل عدة أشهر، وذلك أثناء تواجد نحو 3000 زائر، حيث كان إخلائهم في تلك اللحظة دفعة واحدة صعبا للغاية.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضابط بسلاح الهندسة الإسرائيلي أن الغرض من الترتيبات والإجراءات العسكرية الجديدة هو الإسراع في إجلاء أي مواطنين أو زائرين لتلك المنطقة بسهولة وبسرعة، وبشكل آمن.

وأشارت القناة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال" ساهمت في تأمين المنطقة الشمالية الإسرائيلية أماملبنان، وساعدت على تأمين المواطنين الإسرائيليين.

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المزيد عن: تحصين المواقع الحدود الشمالية الجيش الاسرائيلي
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