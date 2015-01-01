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منظمة التعاون الإسلامي تنعى الرئيس التونسي

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:51 م
منظمة التعاون الإسلامي تنعى الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
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وكالات
 
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نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه وأصدق مواساته لحكومة وشعب تونس، ولأسرة الفقيد، والأمة الإسلامية جمعاء، لهذه الخسارة الكبيرة.

وقال "العثيمين": "كان – رحمه الله – أحد قادة تونس الذين أسهموا في بناء دولتها الحديثة وفي دعم استقرارها في منعطف مهم في تاريخ تونس الحديث، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء في لم شمل البيت التونسي وتوطيد لحمته ووحدته الوطنية، ورفع مكانة تونس عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي".

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