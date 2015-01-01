تراجع أرباح شركة "BASF" الألمانية للكيماويات في الربع الثاني من العام

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أعلنت الشركة اليوم الخميس، أن أرباح شركة "BASF" قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء انخفضت إلى 1.6 مليار يورو في الربع الثاني (Q2) من عام 2019، مقارنة بـ 2.6 مليار يورو خلال العام السابق.



كما انخفضت مبيعات "BASF" في الربع الثاني من العام بنسبة أربعة بالمائة إلى 15.2 مليار يورو (16.9 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، بينما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة النصف إلى 1.05 مليار يورو.



وأشار" BASF" إلى أن الإنتاج الكيميائي للسوق الأوروبية قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة في السوق الأوروبية في النصف الأول من عام 2019، وكان التراجع في الإنتاج الكيميائي في ألمانيا واضحًا بشكل خاص بنسبة 3.5 في المائة.



وبالإضافة إلى ذلك، تخشى شركة الكيماويات الألمانية من عدم تعافي صناعة السيارات، وهي أهم مجموعة من عملاء "BASF"، هذا العام وتتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي والكيميائي العالمي بحوالي 1.5 بالمائة فقط.



وأشار مارتن برودرويلر، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في" BASF"، إلى أن "العملاء في جميع الصناعات حذرون جدًا في الوقت الحالي من التوقعات والأوامر"، لكنه حذر من أن "نظرتنا الخاصة لتطوير الطلب محدودة للغاية أيضًا".



ومع ذلك، ارتفع صافي دخل "BASF" بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 6.5 مليار يورو في عام 2019 من 1.5 مليار يورو في العام السابق.



وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام هو "المكاسب الدفترية" الناتجة عن دمج أعمال النفط والغاز في وينترشال التابعة لشركة "BASF".



ومن أجل جعل الشركة أكثر ربحية في المستقبل، أطلقت إدارة "BASF" برنامج ادخار جديد في نوفمبر.



