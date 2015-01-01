"السيسي" ناعيًا "السبسي": ستستمر سيرتك حية في وجدان الشعوب العربية

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفاه الله اليوم.





وتقدم "السيسي"، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعاً.‏