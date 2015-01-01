ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"السيسي" ناعيًا "السبسي": ستستمر سيرتك حية في وجدان الشعوب العربية

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:15 م
السيسي ناعيًا السبسي: ستستمر سيرتك حية في وجدان الشعوب العربية
الرئيس السيسي
Advertisements
طباعة
شيماء جلال
 
Advertisements
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفاه الله اليوم.

وتقدم "السيسي"، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعاً.‏
Advertisements
المزيد عن: تونس الشعوب العربية السيسي السبسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا