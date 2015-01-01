بورصة السعودية تصعد بنسبة 0.36% في ختام جلسة الخميس
الخميس 25/يوليه/2019 - 03:07 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% رابحا 33.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8819 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% خاسرا 10.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3786.25 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.2 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 128 شركة، فيما تراجعت 47 شركة.
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.72%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.71%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%.
وجاء سهم "معادن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 5.21%، ثم بترو رابغ بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم الراجحى بنسبة 2.39%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.72%.
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