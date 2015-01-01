عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم

وقع صباح اليوم مهاجم نادي كهرباء الإسماعيلية احدي اندية الدرجة الثالثة اللاعب مصطفي صفوت لعميد الاندية البترولية نادي انبي في عقد يمتد لخمس مواسم ابتداء من الموسم الجديد.



