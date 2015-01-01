عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم
الخميس 25/يوليه/2019 - 02:59 م
شيماء أمين
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وقع صباح اليوم مهاجم نادي كهرباء الإسماعيلية احدي اندية الدرجة الثالثة اللاعب مصطفي صفوت لعميد الاندية البترولية نادي انبي في عقد يمتد لخمس مواسم ابتداء من الموسم الجديد.
وتم التوقيع اليوم في حضور محمد عبد الجابر وكيل اللاعب ومسؤولي انبي والمدير الفني للفريق علي ماهر.
يذكر أن مصطفي صفوت من اللاعبين المتميزين بكهرباء الإسماعيلية والتي سبق وأن أخرجت العديد من اللاعبين للدوري الممتاز منهم محمود الجزار للنادي الأهلي وأحمد كمال لإنبي ومنه لكوكاكولا ومحمد بغدادي للداخلية.
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