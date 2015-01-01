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"استئناف القاهرة" تلزم "الأهلي" برد مستحقات إسلام حسن

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:42 م
استئناف القاهرة تلزم الأهلي برد مستحقات إسلام حسن
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أية حمروشي
 
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أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي، وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في الدعوي المقامة من إسلام حسن لاعب النادي الأهلي الأسبق ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكر القدم بصفتهما.

وكانت محكمة القاهرة الابتدائية قد أصدرت حكمها بإلزام النادي الأهلي بدفع المقابل المادي لقيمة العقد المبرم لمدة خمس سنوات مع اللاعب إسلام حسن ودفع مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم إسلام حسن أبرم عقدًا موثقًا لدي الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27-8-2009، وذلك التعاقد لمدة خمس سنوات، إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد، ولم يؤدي للمدعي مستحقاته المالية، على النحو الوارد بالعقد، مما دفع اللاعب للجوء للتقاضي، بعد فشل كافة محاولات الترضيات الودية بين اللاعب وبين هادي خشبة، ممثلا عن النادي.

وألزمت المحكمة النادي الأهلي بسداد قيمة باقي المستحقات المالية لإسلام حسن وكذلك الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-6-2015، كما ألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة
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