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مصدر تونسي: الانتخابات البرلمانية لن تتأثر بوفاة الباجي قايد السبسي

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:29 م
مصدر تونسي: الانتخابات البرلمانية لن تتأثر بوفاة الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي
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وكالات
 
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أكد مصدر مطلع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في أكتوبر المقبل ستجري في موعدها ولن تتأثر بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

 

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الراحل كان قد دعى بالفعل لإجراء الانتخابات وفق الإجراءات المتبعة، وبدأ تلقي أوراق الترشح بالفعل منذ يومين، وسيستمر تلقي أوراق الترشح حتى 29 يوليو الجاري دون تغيير، وستجري كافة مراحل الانتخابات وفق ما هو مقرر حتى التصويت في السادس من أكتوبر المقبل دون تغيير.

 

وأضاف المصدر "وفق الدستور ستسند مهام رئيس الجمهورية الراحل لرئيس البرلمان الحالي السيد محمد الناصر، وستنتقل لرئيس البرلمان المقبل تلقائيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل، والواضح أن المسافة بين انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة قصيرة للغاية".

 

وأكد المصدر "الانتخابات المقبلة هي تتويج لمسار الانتقال الديموقراطي الذي انتهجته تونس قبل أعوام، وتعد الانتخابات القادمة هي الأهم لأنها سترتب أوضاع مرحلة ممتدة قادمة وستعني نجاح عملية الانتقال الديموقراطي في تونس".

 

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية في تونس، والتي ستجري في السادس من أكتوبر المقبل، بينما يعقبها انتخابات الرئاسة في 17 نوفمبر المقبل.

 

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