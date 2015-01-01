د. مصطفى ثابت ناعيًا والدة يسرا: "خالص التعازي للنجمة الكبيرة"

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة جريدة "الفجر"، والدة النجمة يسرا، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وعلق "ثابت" على خبر الوفاة قائلًا: "خالص التعازي للنجمة الكبيرة يسرا، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتها".

وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يغفر لها ويرحمها، وأن يلهم النجمة يسرا والأسرة جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن تستقبل يسرا عزاء والدتها غدًا الجمعة، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.