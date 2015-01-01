"العربية": وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 12:08 م
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أعلنت قناة العربية، في خبر عاجل لها،
اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وكانت الرئاسة
التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة
صحية حادة. ويبلغ السبسي من
العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.
وكانت الرئاسة
التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة
صحية حادة.
ويبلغ السبسي من
العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.
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