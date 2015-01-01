وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
الخميس 25/يوليه/2019 - 12:03 م
تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
Advertisements
وصل حثمان الفنان فاروق الفيشاوي، إلى مسجد مصطفى محمود، لصلاة الجنازة عليع عقب صلاة الظهر، وتشييع الجنازة إلى مثواها الأخير.
وعانى فاروق الفيشاوي، من مرض السرطان في أقل من عام، وحرص على الثبات والصمود وقرر مواجهة المرض بكل قوته، ولكن إرادة المولى عز وجل فوق الجميع، وفي الأيام القليلة الماضية تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى وتوقف الكبد تماما في الساعات الآخيرة قبل وفاته وطلب الطبيب من أولاده عمر وأحمد فاروق الفيشاوي أخده للمنزل، وفي صباح اليوم توفي الفنان فاروق الفيشاوي.
وفي فترة تواجده بالمستشفى كان قد منع الأطباء الزيارة، الأمر الذي جعل سمية الألفي طليقته وصديقته المقربة، منع الراغبين في الزياره وفقا للتعليمات.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- وصول جثمان الناقد سمير فريد لمسجد مصطفى محمود (صور)
- تشديدات أمنية بمحيط السيدة نفيسة استعدادا لصلاة الجنازة على شادية (صور)
- فاروق الفيشاوي يفقد النطق ويدخل في غيبوبة.. تعرف على التفاصيل
- عاجل.. وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى
- تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي
- محمد دياب ينعى فاروق الفيشاوي بهذه الكلمات!
- نيكول سابا تنعى الفنان فاروق الفيشاوي (صورة)
- من الولادة إلى الرحيل.. ننشر قصة حياة الفنان فاروق الفيشاوي
- هكذا استقبلت سمية الألفي نبأ وفاة طليقها فاروق الفيشاوي
- وصول سمية الألفي لتشييع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي (صور)