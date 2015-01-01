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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:03 م
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
فاروق الفيشاوي
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تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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وصل حثمان الفنان فاروق الفيشاوي، إلى مسجد مصطفى محمود، لصلاة الجنازة عليع عقب صلاة الظهر، وتشييع الجنازة إلى مثواها الأخير.

وعانى فاروق الفيشاوي، من مرض السرطان في أقل من عام، وحرص على الثبات والصمود وقرر مواجهة المرض بكل قوته، ولكن إرادة المولى عز وجل فوق الجميع، وفي الأيام القليلة الماضية تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى وتوقف الكبد تماما في الساعات الآخيرة قبل وفاته وطلب الطبيب من أولاده عمر وأحمد فاروق الفيشاوي أخده للمنزل، وفي صباح اليوم توفي الفنان فاروق الفيشاوي.

وفي فترة تواجده بالمستشفى كان قد منع الأطباء الزيارة، الأمر الذي جعل سمية الألفي طليقته وصديقته المقربة، منع الراغبين في الزياره وفقا للتعليمات.

وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة (صور)
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