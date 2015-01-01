وصول سمية الألفي لتشييع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي (صور)

وعانى فاروق الفيشاوي، من مرض السرطان في أقل من عام، وحرص على الثبات والصمود وقرر مواجهة المرض بكل قوته، ولكن إرادة المولى عز وجل فوق الجميع، وفي الأيام القليلة الماضية تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى وتوقف الكبد تماما في الساعات الآخيرة قبل وفاته وطلب الطبيب من أولاده عمر وأحمد فاروق الفيشاوي أخده للمنزل، وفي صباح اليوم توفي الفنان فاروق الفيشاوي.





وفي فترة تواجده بالمستشفى كان قد منع الأطباء الزيارة، الأمر الذي جعل سمية الألفي طليقته وصديقته المقربة، منع الراغبين في الزياره وفقا للتعليمات.