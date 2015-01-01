"قلب من حجر".. عاطل يقتل والده بـ"سكين" بالسيدة زينب: "تشاجر معي بسبب إدماني"
الخميس 25/يوليه/2019 - 11:53 ص
هبة عبد الحفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بوفاة أحد الأشخاص بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة أحد الأشخاص (بالمعاش 74 سنة، مقيم بمحل البلاغ) وبها عدة إصابات.
وبسؤال نجله (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) اتهم شقيقه (سن 31، مقيم محل البلاغ سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص")، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما لسوء سلوك الأخير.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبسؤال نجله (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) اتهم شقيقه (سن 31، مقيم محل البلاغ سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص")، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما لسوء سلوك الأخير.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه بتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة بينه وبين والده (المجني عليه) بسبب سوء سلوكه وإدمانه تعاطي المواد المخدرة فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بالتعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بنهر النيل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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