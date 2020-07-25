أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 25-7-2019

شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الخميس 25-7-2019 حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو، حيث استقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيهًا من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار البيض أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.



