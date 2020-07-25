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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 25-7-2019

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:48 ص
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 25-7-2019
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شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الخميس 25-7-2019 حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو، حيث استقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيهًا من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو.
  
كما استقرت أسعار البيض أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.

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