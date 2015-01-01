ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استدعاء نشطاء المعارضة لاستجوابهم في روسيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:52 ص
استدعاء نشطاء المعارضة لاستجوابهم في روسيا
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
تم استدعاء ما لا يقل عن سبعة من نشطاء المعارضة ممن مُنعوا من الترشح للانتخابات التشريعية في موسكو لاستجوابهم، في حين كثفت السلطات ضغوطها على المعارضة قبل تجمع حاشد يوم الأحد.

قامت الشرطة بتفتيش منزل اثنين من النشطاء مساء الأربعاء واستدعت سبعة لاستجوابهم. في وقت سابق من يوم الأربعاء، أرسلت محكمة في موسكو زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى السجن لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج بدون تصريح.

قالت لجنة التحقيق الروسية إنها بدأت تحقيقًا في الجهود المبذولة لإعاقة العملية الانتخابية في أعقاب مظاهرات احتجاج عديدة. يعامل النشطاء حاليًا كشهود.

اندلعت الاحتجاجات في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات الانتخابية تسجيل عدد من مرشحي المعارضة في انتخابات المجلس التشريعي في موسكو في سبتمبر، بسبب انتهاكات بسيطة.

Advertisements
المزيد عن: نشطاء المعارضة روسيا الانتخابات التشريعية استدعاء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا