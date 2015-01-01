استدعاء نشطاء المعارضة لاستجوابهم في روسيا

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تم استدعاء ما لا يقل عن سبعة من نشطاء المعارضة ممن مُنعوا من الترشح للانتخابات التشريعية في موسكو لاستجوابهم، في حين كثفت السلطات ضغوطها على المعارضة قبل تجمع حاشد يوم الأحد.



قامت الشرطة بتفتيش منزل اثنين من النشطاء مساء الأربعاء واستدعت سبعة لاستجوابهم. في وقت سابق من يوم الأربعاء، أرسلت محكمة في موسكو زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى السجن لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج بدون تصريح.



قالت لجنة التحقيق الروسية إنها بدأت تحقيقًا في الجهود المبذولة لإعاقة العملية الانتخابية في أعقاب مظاهرات احتجاج عديدة. يعامل النشطاء حاليًا كشهود.



اندلعت الاحتجاجات في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات الانتخابية تسجيل عدد من مرشحي المعارضة في انتخابات المجلس التشريعي في موسكو في سبتمبر، بسبب انتهاكات بسيطة.



