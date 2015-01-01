استدعاء نشطاء المعارضة لاستجوابهم في روسيا
الخميس 25/يوليه/2019 - 11:52 ص
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
تم استدعاء ما لا يقل عن سبعة من نشطاء المعارضة ممن مُنعوا من الترشح للانتخابات التشريعية في موسكو لاستجوابهم، في حين كثفت السلطات ضغوطها على المعارضة قبل تجمع حاشد يوم الأحد.
قامت الشرطة بتفتيش منزل اثنين من النشطاء مساء الأربعاء واستدعت سبعة لاستجوابهم. في وقت سابق من يوم الأربعاء، أرسلت محكمة في موسكو زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى السجن لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج بدون تصريح.
قالت لجنة التحقيق الروسية إنها بدأت تحقيقًا في الجهود المبذولة لإعاقة العملية الانتخابية في أعقاب مظاهرات احتجاج عديدة. يعامل النشطاء حاليًا كشهود.
اندلعت الاحتجاجات في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات الانتخابية تسجيل عدد من مرشحي المعارضة في انتخابات المجلس التشريعي في موسكو في سبتمبر، بسبب انتهاكات بسيطة.
قامت الشرطة بتفتيش منزل اثنين من النشطاء مساء الأربعاء واستدعت سبعة لاستجوابهم. في وقت سابق من يوم الأربعاء، أرسلت محكمة في موسكو زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى السجن لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج بدون تصريح.
قالت لجنة التحقيق الروسية إنها بدأت تحقيقًا في الجهود المبذولة لإعاقة العملية الانتخابية في أعقاب مظاهرات احتجاج عديدة. يعامل النشطاء حاليًا كشهود.
اندلعت الاحتجاجات في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات الانتخابية تسجيل عدد من مرشحي المعارضة في انتخابات المجلس التشريعي في موسكو في سبتمبر، بسبب انتهاكات بسيطة.
Advertisements
المزيد عن: نشطاء المعارضة روسيا الانتخابات التشريعية استدعاء
- حبس زعيم المعارضة الروسية بتهمة عصيان أوامر ضابط شرطة
- اعتقال زعيم المعارضة الروسية فى منزله قبل مظاهرات حاشدة فى موسكو
- "كفى كذبا وسرقة".. مظاهرات حاشدة فى روسيا (فيديو)
- توقيف عشرات من أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني
- السجن 20 يوماً لزعيم المعارضة الروسية
- الإفراج عن المعارض الروسي نافالني
- روسيا تتأهب لإحتجاجات المعارضة قبل الانتخابات
- روسيا: احتجاج للمعارضة ودعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
- الشرطة الروسية تعتقل زعيم المعارضة
- محكمة أوروبية: موسكو تسيء استخدام القانون باعتقال نافالني