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هل يجوز للمرأة خلع الحجاب والجلوس بملابس خفيفة في حضور إخوة الزوج؟.. "الإفتاء" ترد

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:51 ص
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رقية جمال
 
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وجهت سيدة تساؤلا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت خلاله، إن زوجة ابنها مقيمة في نفس الشقة معها، وهي رفيعة وليست على درجة عالية من الجمال، ولديها ولدين أحدهما أصغر من زوجة أخيه بـ 7 سنوات والآخر بـ 12 عام، فهل يحق لها ترك الحجاب والجلوس بملابس نصف كم أمامهم.

وعقب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه لا يجوز لها ترك الحجاب في حضرة هذان الذكران طالما بلغوا سن التكليف".

وأكد، أن الحجاب ليس مرتبط بالجمال الفائق، وإنما هي مسألة تعبدية، فرضها الله على النساء، وفرض الالتزام به في حضرة الرجال الأجانب، والرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث عن أقارب الزوج فقال عنهم "الحمو الموت".
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