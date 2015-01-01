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كاثرين زيتا جونز تتلقى تكريما من مسقط رأسها ببريطانيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:35 ص
كاثرين زيتا جونز تتلقى تكريما من مسقط رأسها ببريطانيا
كاثرين زيتا
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أحمد جمال أحمد
 
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كرمت مدينة سوانزي البريطانية النجمة الكبيرة كاثرين زيتا جونز على تشريفها لمدينتها الأم من خلال مسيرتها الفنية الحافلة ونجاحها الباهر بهولويوود على مدار سنوات.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من تكريم كاثرين، حيث حصلت على وسام  Freedom of the City ، وهو أحد أرقى الأوسمة التي تقدمها المدينة الإنجليزية.

 

وشارك كاثرين في الاحتفال بالتكريم زوجها النجم مايكل دوجلاس، ونجلها ديلان وابنتها كاريس، وتمت مراسم التكريم بقاعة Guildhall.


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