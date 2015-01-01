فيلم بريانكا شوبرا الجديد يعرض بمهرجان تورنتو السينمائي

تشارك النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته رقم 44 لعام 2019 الجاري، عبر فيلمها الجديد The Sky Is Pink.

ووفقا لموقع إنديا توداي، فإن فيلم بريانكا الجديد سيكون العرض الأول له ضمن فعاليات المهرجان الكندي الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و 15 من شهر سبتمبر المقبل.

ويشارك بريانكا في بطولة الفيلم النجم سيدهارش روي كابور، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.