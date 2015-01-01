بعد نجاحاتها دوليًا.. فرقة رضا تشارك في الاحتفال القومي لمحافظة مطروح

تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية تحت قيادة د. محمود صلاح الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح بعروضها على خشبة مسرح قصر ثقافة مطروح، وذلك بعد عودتها من المشاركة في مهرجان الافريقي الدولي للفلكلور بدولة صريبا بعد أن حصدت الفرقة المركز الأول من ضمن الفرقة المشاركة في المهرجان، كما مثلت مصر ايضا في مهرجان كلاود تيرانا بدولة البانيا.

الجدير بالذكر ان فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تشهد حالة نشاط غير مسبوق بعد ضخ الدماء الجديدة إليها وتفعيل دور الاوركسترا الحية بمعظم فعالياتها.