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رغم كثافة مشاهده الاباحية.. ليوناردو دي كابريو يثني على مسلسل Euphoria

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:22 ص
رغم كثافة مشاهده الاباحية.. ليوناردو دي كابريو يثني على مسلسل Euphoria
Euphoria
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أحمد جمال أحمد
 
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أثار مسلسل Euphoria  للنجمة الشابة زينديا جدلا كبيرا منذ بداية بثه على شبكة قنوات HBO، لما تضمنه من مشاهد اباحية تخطت عدد المشاهد التي كانت في جميع مواسم صراع العروش.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ذلك لم يمنع النجم ليوناردو دي كابريو عن التعبير عن استحسانه للمسلسل، ووصفه بالرائع، وذلك خلال تصريحات له أفصح عنها بواحدة من حوارات الترويج لفيلمه الجديد.

 

ومازال الموسم الأول من مسلسل Euphoria  جاريا على شبكة HBO ويتبقى له حلقتين حتى ينتهي هذا الموسم.


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