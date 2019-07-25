رغم كثافة مشاهده الاباحية.. ليوناردو دي كابريو يثني على مسلسل Euphoria

أثار مسلسل Euphoria للنجمة الشابة زينديا جدلا كبيرا منذ بداية بثه على شبكة قنوات HBO، لما تضمنه من مشاهد اباحية تخطت عدد المشاهد التي كانت في جميع مواسم صراع العروش.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ذلك لم يمنع النجم ليوناردو دي كابريو عن التعبير عن استحسانه للمسلسل، ووصفه بالرائع، وذلك خلال تصريحات له أفصح عنها بواحدة من حوارات الترويج لفيلمه الجديد.

ومازال الموسم الأول من مسلسل Euphoria جاريا على شبكة HBO ويتبقى له حلقتين حتى ينتهي هذا الموسم.