ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:06 ص
قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا
فيضانات ضربت تركيا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قتل 5 أشخاص على الاٌقل واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة.

 

وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة.

 

وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.

 

وبحسب صحيفة موالية للحكومة التركية، فقد جرى إنقاذ 232 شخصا على الأقل في محافظة دوزجة في شمال غربي تركيا.

 

وأظهر صور نشرت على شبكات التواصل شوارع ومبان وقد غمرتها المياه أثناء الفيضانات، وبعد انحسار الفيضانات أظهرت الصور تضرر المباني لدرجة أنها لم تعد صالحة للسكن.

 

Advertisements
المزيد عن: قتلى ومشردون فيضانات تركيا الانهيارات الارضية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا