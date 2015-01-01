عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان وسط توترات في الصين
الخميس 25/يوليه/2019 - 08:51 ص
ترجمة منار طارق
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ذكرت تايوان اليوم الخميس أن البحرية الأمريكية حرة في الإبحار عبر مضيقها بعد أن قامت سفينة حربية أمريكية بذلك بعد فترة وجيزة من تحذيرات بكين ضد التدخل الأجنبي في علاقتها بالجزيرة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية ان السفينة يو اس اس انتيتام ابحرت شمالا عبر مضيق تايوان، مضيفا ان قوة المهام المشتركة للمخابرات والاستطلاع في تايوان تراقب المياه المحيطة من البداية وحتى النهاية ولم يحدث شيء "غير عادي".
وأوضح القائد كلاي دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن أنتيتام أجرت عبور روتيني لمضيق تايوان من الأربعاء إلى الخميس "وفقًا للقانون الدولي".
و اضاف دوس ان العبور "يدل على التزام الولايات المتحدة بحرية تنقل بين الهند والمحيط الهادئ.. وستواصل البحرية الأمريكية الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي."
وقد حذرت الصين يوم الأربعاء في الكتاب الابيض للدفاع الوطني من أنها قد تستخدم القوة ضد أي شخص يتدخل في جهودها لإعادة توحيد تايوان. يعتبر الحزب الشيوعي الحاكم تايوان جزءًا من الصين، على الرغم من انفصال الجزيرة المحكومة ديمقراطيا عن البر الرئيسي وسط حرب أهلية في عام 1949.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية ان السفينة يو اس اس انتيتام ابحرت شمالا عبر مضيق تايوان، مضيفا ان قوة المهام المشتركة للمخابرات والاستطلاع في تايوان تراقب المياه المحيطة من البداية وحتى النهاية ولم يحدث شيء "غير عادي".
وأوضح القائد كلاي دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن أنتيتام أجرت عبور روتيني لمضيق تايوان من الأربعاء إلى الخميس "وفقًا للقانون الدولي".
و اضاف دوس ان العبور "يدل على التزام الولايات المتحدة بحرية تنقل بين الهند والمحيط الهادئ.. وستواصل البحرية الأمريكية الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي."
وقد حذرت الصين يوم الأربعاء في الكتاب الابيض للدفاع الوطني من أنها قد تستخدم القوة ضد أي شخص يتدخل في جهودها لإعادة توحيد تايوان. يعتبر الحزب الشيوعي الحاكم تايوان جزءًا من الصين، على الرغم من انفصال الجزيرة المحكومة ديمقراطيا عن البر الرئيسي وسط حرب أهلية في عام 1949.
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