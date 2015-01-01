رنا سماحة عن وفاة فاروق الفيشاوي: خبر يوجع القلب (صورة)

نعت الفنانة رنا سماحة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعدما وافته المنية منذ قليل، وأكدت انه فنان لا يعوض وله أثر في السينما والدراما المصرية.





ونشرت رنا، علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعهما سويا، وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راچعون خبر يوجع القلب رحل الفنان العظيم الذي اثرى السنيما والدراما المصريه بأعماله وداعاً فاروق الفيشاوي".





ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين.