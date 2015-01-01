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"شبورة وحرارة واضطراب".. كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة في مدن ومحافظات مصر

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:36 ص
شبورة وحرارة واضطراب.. كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة في مدن ومحافظات مصر
حالة الطقس
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ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 25 حتى السبت 27 يوليو الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية.

كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

طقس الخميس 26 يوليو
الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

طقس الجمعة 27 يوليو
الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

طقس السبت 28 يوليو
الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.
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