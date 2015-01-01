حملة إنارة ونظافة مكبرة تجوب قرية الفردان في الإسماعيلية



وأكد إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان، استمرار أعمال التجميل وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشوارع وتركيب وصيانة كشافات الإنارة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.



وأشار إلى استكمال أعمال حملة نظف ونور قرية أعمالها بقرية الفردان وتم أعمال النظافة بمناطق طريق الفردان "المصرف والمعهد الشامي وأول المنازلة والفصل الواحد"، وتم أعمال إنارة علي طريق الصالحية المرحلة الأولى من الطريق الأوسط، فضلًا عن الانتهاء من رفع الإشغالات بمنطقة الكيلو 11 شرق وغرب طريق بورسعيد.



شهدت قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة محافظة الإسماعيلية حملة إنارة ونظافة مكبرة علي الطرق الداخلية والرئيسية، بالإضافة رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، برئاسة المهندس إبراهيم مطر، وأشراف اللواء وائل حمزة رئيس المدينة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.