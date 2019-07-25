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وصول 733.506 حجاج إلى المملكة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:57 م
وصول 733.506 حجاج إلى المملكة
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الفجر السعودي
 
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، (733.506) حجاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705.360) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً، وعبر البحر (9.121) حاجاً، بزيادة (71.466) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%).

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