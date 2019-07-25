وصول 733.506 حجاج إلى المملكة
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:57 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، (733.506) حجاج.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705.360) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً، وعبر البحر (9.121) حاجاً، بزيادة (71.466) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%).
Advertisements
- الجوازات تعلن وصول مليون حاج حتى مساء أمس
- وصول أكثر من مليون و151 ألف حاج للسعودية
- الجوازات: وصول 1.151 مليون حاج حتى الأحد
- وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى المملكة
- وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى المملكة
- وصول 1.497.095حاجًّا عبر جميع المنافذ حتى الأمس
- وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر
- الجوازات: وصول أكثر من 515 ألف حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ
- وصول 562.056 حاجًا إلى المملكة حتى نهاية يوم أمس
- وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ