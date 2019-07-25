القيادة تهنئ بوريس جونسون لاختياره رئيساً لوزراء بريطانيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.
- قيادة المملكة تهنئ إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسًا لفرنسا
- "القيادة" تهنئ المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية
- القيادة تهنئ مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا
- الملك وولي العهد يرسلان برقيتي تهنئة للبروفيسور "كونتي"
- القيادة تهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده
- الملك يهنئ "رامافوسا" بإعادة انتخابه مشيداً بتميز العلاقات مع جنوب إفريقيا
- القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا لأدائه اليمين الدستورية
- الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس وزراء فنلندا
- القيادة تهنيء رئيس وزراء اليونان لأدائه اليمين الدستورية