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تطور قضية إنتاج النفط بين المملكة والكويت في المنطقة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:41 م
تطور قضية إنتاج النفط بين المملكة والكويت في المنطقة
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الفجر السعودي
 
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قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم، إن زیارة الأمیر عبدالعزیز بن سلمان إلى الكویت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسیق بین البلدین لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استیفاء كل الأمور الفنیة المطلوبة من الجانبین.

يذكر أن أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد استقبل في وقت سابق الأمیر عبدالعزیز بن سلمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زیارته للكويت.


وشهدت قضية إنتاج النفط بين المملكة والكويت في المنطقة المقسومة، تطورًا جديدًا، أمس الأربعاء، بعد زيارة وزير الطاقة إلى الكويت.

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المزيد عن: زيارة تطور انتاج النفط المنطقة المملكة الكويت
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