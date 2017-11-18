حميد الشاعري عن تتويج الأهلي بالدوري المصري:"كالعادة الدوري للأهلي"
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:40 م
الفجر الفني
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شارك الفنان حميد الشاعري، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقه على فوز النادي الأهلي على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد لقب الدوري الممتاز 2018/2019.
علق حميد الشاعري علي مباراة الاهلي والمقاولون، وكتب عبر صفحته على فيسبوك "كالعادة الدوري للاهلي الف مبروك".
ولاقى المنشور اعجاب وردود عدد كبير من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وحصد النادي الاهلي بطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة علي التوالي والدوري الـ41 في تاريخ النادي بعد التغلب علي المقاولون العرب اليوم ليصل للنقصة عند 77.
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