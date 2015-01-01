مصطفى ثابت: المعلومات هي القيمة الكبرى التي تدار بها دول العالم

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إننا نعيش الآن في العصر المعلوماتي، مؤكدًا أن المعلومات هي القيمة الكبرى التي تدار بها دول العالم.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك صراع في المعلومات، موضحًا أن من لديه كم أكبر من المعلومات لديه القدرة على إدارة العالم.



