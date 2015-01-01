ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: المعلومات هي القيمة الكبرى التي تدار بها دول العالم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:50 م
مصطفى ثابت: المعلومات هي القيمة الكبرى التي تدار بها دول العالم
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إننا نعيش الآن في العصر المعلوماتي، مؤكدًا أن المعلومات هي القيمة الكبرى التي تدار بها دول العالم.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك صراع في المعلومات، موضحًا أن من لديه كم أكبر من المعلومات لديه القدرة على إدارة العالم.

وأشار، إلى أنه تم توجيه ثورات الربيع العربي من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
المقاولون
الزمالك
2
x
20:00
1
الإسماعيلي