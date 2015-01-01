محافظ الدقهلية يعلن رفع مخلفات قمامة بإجمالي 635 طن على مدار يومين
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:35 م
محمد كشك
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كلف المحاسب احمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، برفع كافة التعديات بنطاق الحى تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.
قام قطاع الاشغالات برئاسة حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء تحت اشراف مباشر من منى المتبولى نائب رئيس الحى، بإزالة بلكونة متعدية على حرم الطريق بمنطقة المجزر، لمخالفة احكام القانون رقم ١٤٠سنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة.
وقد تم أزالة اسباب المخالفة، وإتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالف.
وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن رفع مخلفات قمامة بإجمالي 635 طن على مدار يومين بمركز ومدينة المنصورة.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم نقل مخلفات مباني وهدم باجمالي 1500 مقطورة من قرية شها على مساحة 1700 متر واخلاء وتنظيف المنطقة وتخصيصها لإقامة نقطة شرطة بالموقع.
وأشار إلى أن رئاسة المجلس قامت بفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى،وفك أعمدة الدور الأول علوى بقرية شاوة،كما تم عمل يوم بيئي بقرية بداوي وتم رفع قمامة ورتش بإجمالي 70طن.
ومن جانبها قالت المهندسة سوسن يوسف رئيس مركز ومدينة المنصورة إنه تم رفع 175 طن قمامة أمس الاثنين ومن جانبي طريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب وطريق أجا ورفع 12 متر رمال واتربة ومتابعة أعمال رى الاشجار بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا وحديقة مثلث كوبرى منية سندوب العلوى وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا،وأعمال دهان أعمدة الإنارة بطريق السنبلاوين.
قام قطاع الاشغالات برئاسة حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء تحت اشراف مباشر من منى المتبولى نائب رئيس الحى، بإزالة بلكونة متعدية على حرم الطريق بمنطقة المجزر، لمخالفة احكام القانون رقم ١٤٠سنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة.
وقد تم أزالة اسباب المخالفة، وإتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالف.
وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن رفع مخلفات قمامة بإجمالي 635 طن على مدار يومين بمركز ومدينة المنصورة.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم نقل مخلفات مباني وهدم باجمالي 1500 مقطورة من قرية شها على مساحة 1700 متر واخلاء وتنظيف المنطقة وتخصيصها لإقامة نقطة شرطة بالموقع.
وأشار إلى أن رئاسة المجلس قامت بفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى،وفك أعمدة الدور الأول علوى بقرية شاوة،كما تم عمل يوم بيئي بقرية بداوي وتم رفع قمامة ورتش بإجمالي 70طن.
ومن جانبها قالت المهندسة سوسن يوسف رئيس مركز ومدينة المنصورة إنه تم رفع 175 طن قمامة أمس الاثنين ومن جانبي طريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب وطريق أجا ورفع 12 متر رمال واتربة ومتابعة أعمال رى الاشجار بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا وحديقة مثلث كوبرى منية سندوب العلوى وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا،وأعمال دهان أعمدة الإنارة بطريق السنبلاوين.
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