"الأرصاد" تحذر من طقس الغد.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 24/7/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الخميس الموافق 24 يوليو، حيث نشرت بيانًا تفصيلًيا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ولمدة 24 ساعة





قالت "الأرصاد" في البيان، إنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري، كما حذرت من طقس القاهرة غدا، حيث قالت: "ستشهد محافظة القاهرة طقس شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، ولطيف ليلًا".





وتابعت "الأرصاد": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا من شمال البلاد، وتكثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، بينما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب للملاحة البحرية.





درجات الحرارة الصغرى والكبرى لعدد من محافظات مصر:





القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



