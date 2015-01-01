هذه الفاكهة مفيدة للحامل وللجنين.. تعرفي عليها

ننشر لكم مجموعة من الفاكهة التي تفيد الحامل وجنينها، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن من أفضل الفاكهة التي ينصح الاطباء الحامل بتناولها ما يلي:





العنب :

• يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

• يحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز، ما يجعله من الفواكه العالية السعرات الحرارية.

• يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ويروي العطش في فصل الصيف.

• يفيد في زيادة فرص الحمل.

• يمنع حدوث الدوالي لدى الحوامل.

• يخلص من الانتفاخ، ويمنع الإمساك، ويحسن الهضم.

• ينشط الدورة الدموية.

• يمنع تجمع السوائل في الأطراف

• يقوي مناعة الجسم وينظم مستوى السكر.

• يقلل من نسبة الكولسترول الضار في حال تناولت الحامل الأطعمة الدهنية.

• يزيد الحيوية والنشاط، ويعطي رونقاً للبشرة.

• يساعد على تنظيف الكبد ويخلص من السموم.

• يحمي من تساقط الشعر في فصل تزيد فيه الإفرازات الدهنية





المانجو :

1 - غنية بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك وفيتامينات A و CوB6 والحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي مكتملاً، لكن الإكثار منه يسبب الضرر.

2. تساعد على زيادة عدد كريات الدم الحمراء، لغناه بالحديد

3. تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجنين.

4. غنية بالألياف الضرورية للتخلص من الإمساك.

5. تحتوي على فيتامين «أ» الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما تساعد على تقوية الإبصار للعيون.

6. تخفف، أو تمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناها بالمغنيسيوم.





المشمش :

1. غني بالألياف مثل البكتين والسليلوز الذي يسهل عملية الهضم.

2. يمنع نقص الحديد.

3. غني بالمغنسيوم والبوتاسيوم الذي يحسّن أداء الدماغ.

4. غني بالبيتا كاروتين وفيتامين أ الذي يحمي شبكة العين وصحتها.

5. يحافظ على صحة الجلد.

6. يحتوي على البوتاسيوم الذي يسيطر على ضغط الدم.

7. غني بالزيوت العطرية التي تُحسّن صحة جلد لطفل الحساس.

8. غني بالكالسيوم المهم لنمو عظام الطفل.

9. غني بفيتامين ب١ و ب ٢ الذي يساعد عَلى تقوية الأعصاب.





الرمان :

يمنع الإمساك، ويقي الحامل من الالتهابات

يحمي الجنين من العيوب الخلقية، ويحافظ على وزن الحامل.

يزيد من نسبة الحديد، ويقوي أسنان الحامل والجنين.

يحتوي على سعرات حرارية كافية لإمداد الجسم بالطاقة.

لا يفضل تناول قشور الرمان على شكل عصير أو مغلي أو مسحوق.





التفاح :

يحمي من الإمساك، ويقلل من الغثيان.

يحمي الجنين من الإصابة بمرض الربو.

يخلص الحامل من شد عضلات الساق لاحتوائه على البوتاسيوم.

يفيد في بناء أنسجة الطفل، ويقوي مناعة الأم والجنين.

يحسن وظائف الرئة لدى الجنين، وهو أفضل علاج للسعال.





البطيخ :

يقلل من الغثيان ويقلل من تشنج العضلات.

يقلل من حموضة المعدة.

يحمي من تسمم الحمل ويدعم بصر الجنين.

يعمل على حفظ توازن الجسم لغناه بالبوتاسيوم.

يقلل من حدوث الالتهابات المزمنة.

يقدم فوائد لبشرة الحامل وشعرها