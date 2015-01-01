بعد الفوز على صربيا.. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ8 لمونديال شباب اليد
تأهل منتخب مصر
إلى دور الثمانية بكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة حاليا بإسبانيا بعد التغلب
علي صربيا 30-29 في مباراة مثيرة.
وقدم الفريق المصري
أداء رائعا، وكان هو المبادر بالتسجيل، حيث قام بتسديد 28 تصويبة علي المرمي 15 منها
كانت داخل شباك المنتخب الصربي، وسط تألق كبير من الحارس الصربي الذي أضاع عدد من الأهداف
على المصريين.
ويلتقي منتخب مصر في السابعة الا الربع
بتوقيت القاهرة، غدا الخميس مع الفائز من البرازيل والنرويج في دور الـ8 لبطولة
كأس العالم للشباب لكرة اليد.
تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:
مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا
للبعثة، طارق محروس مديرا فنيا، هانى الفخرانى مدربا مساعدا، عمرو عصام أخصائى العلاج
الطبيعى، محمد سليمان مديرا إداريا ومحللا للأداء الفني.
وتضم قائمة اللاعبين:
عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد
وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم
ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
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