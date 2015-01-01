جامعة المنصورة تعقد برتوكول تعاون لدراسة الطلاب الليبيين بكلية الطب بتخصصات مختلفة بالدراسات العليا
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:18 م
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
استقبل الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد وزارة التعليم العالى بليبيا لتوقيع مذكرة تعاون علمى بين جامعة المنصورة والجامعات الليبية الوفد برئاسة الدكتور سلطان أحمد عبد النبى سالم مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة التعليم العالي.
ويضم الوفد الدكتور ابو بكر محمد القصبى، الدكتور عطية المبروك العترى، الدكتور مصطفى محمد خليفة، الدكتور المبروك رمان فارس.
حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على الطلاب الوافدين، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.
وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية دراسة الطلاب الليبيين الوافدين للدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية الطب بالجامعة في مجالات الطب الشرعى والطب النفسى والتشريح بفروعه المختلفة.
وعقب اللقاء قام الوفد بجولة لزيارة بع المراكز الطبية بالجامعة (مركز الكلى والمسالك البولية، مركز جراحة الجهاز الهضمى، مستشفى الأطفال الجامعي).
ويضم الوفد الدكتور ابو بكر محمد القصبى، الدكتور عطية المبروك العترى، الدكتور مصطفى محمد خليفة، الدكتور المبروك رمان فارس.
حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على الطلاب الوافدين، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.
وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية دراسة الطلاب الليبيين الوافدين للدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية الطب بالجامعة في مجالات الطب الشرعى والطب النفسى والتشريح بفروعه المختلفة.
وعقب اللقاء قام الوفد بجولة لزيارة بع المراكز الطبية بالجامعة (مركز الكلى والمسالك البولية، مركز جراحة الجهاز الهضمى، مستشفى الأطفال الجامعي).
Advertisements
المزيد عن: مصر جامعة المنصورة اخبار
- وزير التعليم العالي: إجراءات للتيسير على الطلاب الليبيين الدارسين فى مصر
- وزير التعليم العالي: تيسير الإجراءات على الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعات المصرية
- جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي (صور)
- جامعة المنصورة تنظم أسبوع التعليم الدولي بكلية الطب (صور)
- جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي الكويتية (صور)
- "عبد الغفار" يبحث سبل التعاون بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي
- جامعة المنصورة تستقبل وفد الطلاب الوافدين من جامعة القاهرة (صور)
- تكريم وفد جامعة عين شمس بالملتقى الأول للطلاب الوافدين "صور"