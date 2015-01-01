جامعة المنصورة تعقد برتوكول تعاون لدراسة الطلاب الليبيين بكلية الطب بتخصصات مختلفة بالدراسات العليا



حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على الطلاب الوافدين، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.



وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية دراسة الطلاب الليبيين الوافدين للدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية الطب بالجامعة في مجالات الطب الشرعى والطب النفسى والتشريح بفروعه المختلفة.



وعقب اللقاء قام الوفد بجولة لزيارة بع المراكز الطبية بالجامعة (مركز الكلى والمسالك البولية، مركز جراحة الجهاز الهضمى، مستشفى الأطفال الجامعي).

استقبل الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد وزارة التعليم العالى بليبيا لتوقيع مذكرة تعاون علمى بين جامعة المنصورة والجامعات الليبية الوفد برئاسة الدكتور سلطان أحمد عبد النبى سالم مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة التعليم العالي.ويضم الوفد الدكتور ابو بكر محمد القصبى، الدكتور عطية المبروك العترى، الدكتور مصطفى محمد خليفة، الدكتور المبروك رمان فارس.